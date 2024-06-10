15 выпускников из Иркутска сдали географию, литературу и химию на 100 баллов

Иркутские выпускники блеснули знаниями на Едином государственном экзамене, который прошел 23 мая. Результаты экзамена по выбору, включающему химию, литературу и географию, показали впечатляющий успех 15 выпускников, получивших максимальные 100 баллов, сообщили в администрации города.
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