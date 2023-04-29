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Посол Андреев: Россия заявит протест Польше из-за захвата школы при дипмиссии Москвы в Варшаве

Посол Андреев: Россия заявит протест Польше из-за захвата школы при дипмиссии Москвы в Варшаве

Российская Федерация заявит протест Польше в связи с произошедшим некоторое время назад захватом здания школы при дипломатической миссии Москвы в Варшаве.

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