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"Крымский мост – теперь цель номер один": Испытывать "Фламинго" будут на переправе? Киевляне взбунтовались

"Крымский мост – теперь цель номер один": Испытывать "Фламинго" будут на переправе? Киевляне взбунтовались

"Война мостов" вышла на новый уровень. В попытке замаскировать катастрофу на фронте Киев открыто ставит под прицел мирную инфраструктуру.

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Андрей Павлов

"Может раньше стоило бы уничтожить верхушку нацистского режима..." Бьем помостам, по которым четыре года бить не имело смысла (на пятом году вдруг появился), бьем по гражданским объектам в городе, но Банковую не трогаем. Почему бы это?