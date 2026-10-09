"Война мостов" вышла на новый уровень. В попытке замаскировать катастрофу на фронте Киев открыто ставит под прицел мирную инфраструктуру.
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Кто скоро почувствует это ЗЕ ,вместе с жителями Куева - Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута -.
"Может раньше стоило бы уничтожить верхушку нацистского режима..." Бьем помостам, по которым четыре года бить не имело смысла (на пятом году вдруг появился), бьем по гражданским объектам в городе, но Банковую не трогаем. Почему бы это?