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Царьград

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Ректора вуза в Петербурге задержали за схему с фиктивными студентами-мигрантами

Ректора вуза в Петербурге задержали за схему с фиктивными студентами-мигрантами

В Петербурге задержали ректора одного из частных ВУЗов, которого обвиняют в мошеннической схеме по организации незаконного канала миграции студентов из арабских стран.

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