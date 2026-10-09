В Казани 14-летний подросток устроил погоню с полицией на машине матери

Бесстрашие проявил и герой нашего следующего сюжета. Сотрудники Госавтоинспекции Казани сегодня задержали юного 14-летнего водителя, который решил прокатить с ветерком свою сестру и трехлетнего брата.
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