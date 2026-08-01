Открытая просветительская программа для взрослых пройдет в рамках выставки «70 лет созидания»

В рамках выставки «70 лет созидания», которая проходит в Музее Москвы в рамках месяца градостроительства, состоится серия открытых лекций, дискуссий, презентаций и других просветительских мероприятий для взрослых.
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