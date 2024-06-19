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Добрый Мир

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Из Якутска в Пхеньян. Охрана Путина – особая "песня". Разбираем по кадрам

Из Якутска в Пхеньян. Охрана Путина – особая "песня". Разбираем по кадрам

Государственный визит Путина в КНДР. Начало. Сегодня 58K прочитали Итак, президент России Владимир Путин начал серию зарубежных визитов.

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