Мэрия Челябинска проведёт испытания сирен 3 июля в 16:00

В Челябинске 3 июля в 16:00 проведут тестирование системы оповещения населения. Сирены прозвучат в Западном, Пригородном и Шаголе, а также в других микрорайонах, где были установлены дополнительные точки.
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