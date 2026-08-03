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Царьград

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Мэрия Челябинска проведёт испытания сирен 3 июля в 16:00

Мэрия Челябинска проведёт испытания сирен 3 июля в 16:00

В Челябинске 3 июля в 16:00 проведут тестирование системы оповещения населения. Сирены прозвучат в Западном, Пригородном и Шаголе, а также в других микрорайонах, где были установлены дополнительные точки.

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