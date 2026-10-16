29–30 октября 2026 г. в Монреале состоится саммит Канада — ЕС. Ожидается, что на нем стороны определят параметры канадско-европейского «альянса будущего» или «ассоциированного членства» Канады в ЕС Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / TASS 16 сентября, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать «ассоциированном членом» Европейского союза (associate member of the EU).