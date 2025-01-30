🇹🇷🇺🇿 Зачем туркам Международный университет в Узбекистане? В Ташкенте откроется Международный университет тюркских государств.
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🇹🇷🇺🇿 Зачем туркам Международный университет в Узбекистане? В Ташкенте откроется Международный университет тюркских государств.
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