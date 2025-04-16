Прощай, Европа! США планируют сокращение числа своих военных на континенте

А США теперь достаточно держать свою свору на границе с Россией, а остальные базы в глубине Европы ей категорически не нужны. Теперь появятся новые базы в Таджикистане, Узбекистане и т.д. Накачают под завязку прибалтов, Швецию и Норвегию. Теперь они 100 процентов обозначили главного врага - нас, Россию.

Алексей Горшков

Мне кажется - США уж ОЧЕНЬ стали похожими на ПОЗДНИЙ СССР стремлением быть ВЕЗДЕ !!! Трамп как раз с этим и борется! "Воюют не числом,а уменьем", "Лучше - меньше, да лучше", " Мал золотник - да дорог", "Велика Федора, да дура" - можно продолжить пересказывать поговорки, суть которых сводится к одному: КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ КОЛИЧЕСТВА !!! Пример - болезненный для нас, но ЯРКИЙ - 1941 год, когда относительно небольшая армия Германии побила бОльшую по численности, но рыхлую и пока не научившуюся воевать нашу армию!