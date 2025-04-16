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Прощай, Европа! США планируют сокращение числа своих военных на континенте

Прощай, Европа! США планируют сокращение числа своих военных на континенте

Министерство обороны Трампа не должно извиняться за эти перемены — особенно если намеревается выполнить заявленные цели по сокращению бюджетных расходов Каковы планы администрации Трампа насчет армии США внутри страны и за рубежом? Этот вопрос довлел над недавними слушаниями в Палате представителей и Сенате с участием чиновников Пентагона, чьей главной темой стали вставшие перед США проблемы безопасности.

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Комментарии
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Галина Чужая
А США теперь достаточно держать свою свору на границе с Россией, а остальные базы в глубине Европы ей категорически не нужны. Теперь появятся новые базы  в Таджикистане, Узбекистане и т.д.  Накачают под завязку  прибалтов, Швецию и Норвегию. Теперь они 100 процентов обозначили главного врага - нас, Россию.
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21 час.
Алексей Горшков
Мне кажется - США уж ОЧЕНЬ стали похожими на ПОЗДНИЙ СССР стремлением быть ВЕЗДЕ !!! Трамп как раз с этим и борется! &quot;Воюют не числом,а уменьем&quot;, &quot;Лучше - меньше, да лучше&quot;, &quot; Мал золотник - да дорог&quot;, &quot;Велика Федора, да дура&quot; - можно продолжить пересказывать поговорки, суть которых сводится к одному: КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ КОЛИЧЕСТВА !!! Пример - болезненный для нас, но ЯРКИЙ - 1941 год, когда относительно небольшая армия Германии побила бОльшую по численности, но рыхлую и пока не научившуюся воевать нашу армию!
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20 час.
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