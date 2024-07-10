НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Мусаев о гонке в РПЛ: «Краснодар» минут 20 был чемпионом в онлайн-таблице. Это все прошло мимо меня — я был весь в игре с «Динамо»

Мусаев о гонке в РПЛ: «Краснодар» минут 20 был чемпионом в онлайн-таблице. Это все прошло мимо меня — я был весь в игре с «Динамо»

Перед последним туром на титул претендовали «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». В итоге первое место занял петербургский клуб, «быки» финишировали вторыми, бело-голубые – третьими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх