Депутат Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году

Пенсионеры в России могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии, размер которых зависит от ряда факторов, таких как регион проживания, трудовой стаж, возраст, состояние здоровья и профессия, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Никиту Чаплина.