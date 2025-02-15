Депутат Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году

Пенсионеры в России могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии, размер которых зависит от ряда факторов, таких как регион проживания, трудовой стаж, возраст, состояние здоровья и профессия, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Никиту Чаплина.
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