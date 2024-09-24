11-летняя девочка с Кубани погибла в страшном ДТП в Адыгее

11-летняя девочка с Кубани погибла в страшном ДТП в АдыгееСегодня утром, около 7 часов 30 минут, в дежурную часть отдела МВД России «Кошехабльский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями, произошедшем на 80 километре автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск, между поселком Дружба и аулом Кошехаблем.