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КХЛ. «Адмирал» примет «Динамо», «Авангард» против «Витязя», «Ак Барс» в гостях у «Северстали»

«Авангард» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Динамо», «Ак Барс» – с «Северсталью» в гостях, минское «Динамо» будет противостоять «Сочи».

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