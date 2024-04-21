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Нужна ли нам Манижа?

Нужна ли нам Манижа?

Гений про злодейства А что это такое случилось, что концерты Манижи начали отменять? И в России, и В Белоруссии, и даже в Казахстане! Это из-за ее моноброви, я уверена.

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Комментарии
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Нина Егорова
Один раз её услышала и больше не хочу.
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1 час.
Л
Людмила
Её что ещё не выгнали !!!?? Пошла вон из нашей страны, домой без остановки.
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56 мин.
Павел Родионович Гаврилов
Когда это уже прекратят.Гнать таких надо сразу.И тех которые крышуют. Когда уже приберут рыжего, неужели до ВВП не доходит.Он уже столько нагадил  больше чем все перечисленные.
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20 мин.

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