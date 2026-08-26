Адвокат назвала документы для пожизненного хранения

К ним относятся бумаги, подтверждающие имущественные и трудовые права, документы ЗАГС, нотариальные и финансовые документы, а также дипломы и архивные справки Переезжая и делая ремонт, многие избавляются от старых бумаг, считая их ненужными.
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