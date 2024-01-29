Петрозаводчане не могли оплатить картой проезд в троллейбусе

Безналичная оплата в общественном транспорте снова заработает 29 января Жители Петрозаводска 28 января столкнулись с неожиданной проблемой: оплатить проезд в троллейбусах банковской картой было невозможно.
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