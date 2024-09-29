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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о травме Кузнецова: «У СКА хорошие тренеры, скамейка. Не думаю, что они прям сильно зависят от Жени с точки зрения команды»

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

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