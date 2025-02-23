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В Крыму продолжает действовать штормовое

В Крыму продолжает действовать штормовое

В Крыму продолжает действовать штормовое23 февраля в республике ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с, снег, гололедица, предупреждает крымский Главк МЧС.

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