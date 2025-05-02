В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте

Пользователи соцсетей распространили видео с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, выдавая его за кадры нарушения Индией воздушного пространство Пакистана, установил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
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