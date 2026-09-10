Что привело к созданию революционной системы управления огнём танка Т-64Б

Из четырех систем управления танком (движением, защитой, огнем и взаимодействием) в процессе боя наиболее значимой является система управления огнем (СУО), определяющая его огневую мощь.
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