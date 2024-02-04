Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Черский
    Уничтожить террористов в Киеве. Там гнездо их, и это будет сигналом западу, что мы больше не шутим.После этих слов Т...
  • Александр Глущенко
    можно было не перечислять )) Контакты с теми , кто готовил и поднял "майдаУн" в белоруссии в 20 г... Господииии ..ну ...В КГБ Белоруссии ...
  • Татьяна Недогреева
    Приехали мигранты избывших мусульманских республик учить нас жить . А теперь еще африканцы приехали нас матнрить и ук...Чёрный парень обм...

Врач Ирина Сергеева рассказала о распространённых мифах об онкологии

Врач Ирина Сергеева рассказала о распространённых мифах об онкологии

Существуют распространённые мифы об онкологии, в которые верят пациенты.О том, какие из этих суждений не соответствуют действительности, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике красноярского Минздрава Ирина Сергеева, пишет издание "Проспект мира".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх