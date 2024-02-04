Врач Ирина Сергеева рассказала о распространённых мифах об онкологии

Существуют распространённые мифы об онкологии, в которые верят пациенты.О том, какие из этих суждений не соответствуют действительности, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике красноярского Минздрава Ирина Сергеева, пишет издание "Проспект мира".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии