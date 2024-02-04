Врач Ирина Сергеева рассказала о распространённых мифах об онкологии

Существуют распространённые мифы об онкологии, в которые верят пациенты.О том, какие из этих суждений не соответствуют действительности, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике красноярского Минздрава Ирина Сергеева, пишет издание "Проспект мира".