Тульская «Академия Михайлова» выиграла на выезде у «Амурских Тигров»

26 февраля состоялся матч между «Амурскими Тиграми» из Хабаровска и тульской «Академией Михайлова». Встреча прошла на льду хабаровской «Платинум Арены», в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии