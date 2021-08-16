Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта

В настоящее время в международном аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан и афганцев, опасающихся преследований со стороны захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация).
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