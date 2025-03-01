Пояс Александра Усика в Белом доме: Украина пыталась произвести впечатление на Трампа

Награду именитого украинского боксёра принесли прямо на встречу между двумя президентами.Делегация Украины привезла в США чемпионский пояс боксёра Александра Усика, который должен был стать символом силы и духа украинского народа.
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