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Царьград

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Пояс Александра Усика в Белом доме: Украина пыталась произвести впечатление на Трампа

Пояс Александра Усика в Белом доме: Украина пыталась произвести впечатление на Трампа

Награду именитого украинского боксёра принесли прямо на встречу между двумя президентами.Делегация Украины привезла в США чемпионский пояс боксёра Александра Усика, который должен был стать символом силы и духа украинского народа.

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