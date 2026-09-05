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В кастрюльке

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Печенье для любимых детей: рассыпчатое и безумно вкусное. Выпекаю за 12 минут из того, что есть на любой кухне

Печенье для любимых детей: рассыпчатое и безумно вкусное. Выпекаю за 12 минут из того, что есть на любой кухне

Рассыпчатое и ароматное домашнее печенье на сливочном масле – это идеальный вариант для чаепития всей семьей.

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