Об оранжевой революции - прямым текстом: В США угрожают властям Кубы

Закон и ПорядокПолитикаОб оранжевой революции - прямым текстом: В США угрожают властям Кубы © Joaquin Hernadez/XinHua/Globallookpress В США решили предостеречь власти Кубы от применения силы против протестующих.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСемен СеменычА пробовали власти Кубы за последнии 30 лет хоть что-то изменить в жизни граждан? Улучшить уровень жизни например? Или так и будут тупо ленинскую утопию претворять в жизнь?Александр Воронцовза то у нас каждый день меняют...)))))))))Cергей ШапоревА Вам Ленин лично-то чем насолил? Кстати, в Китае, если Вы такой знаток ленинизма, от него не отказались и ничего, скоро и весь капитализм обгонят.Vladimir LioubimcevСША неадекватно активны. И куда только они ни суют свои поганые носы...ПавелЗзаварзинА какое собачье дело америкосам в кубинских проблемах?ЕПЕвгений ПоповКомментировать
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