Закон и Порядок

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Об оранжевой революции - прямым текстом: В США угрожают властям Кубы

Об оранжевой революции - прямым текстом: В США угрожают властям Кубы

© Joaquin Hernadez/XinHua/Globallookpress В США решили предостеречь власти Кубы от применения силы против протестующих.

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Семен Семеныч
А пробовали власти Кубы за последнии 30 лет хоть что-то изменить в жизни граждан? Улучшить уровень жизни например? Или так и будут тупо ленинскую утопию претворять в жизнь?
Александр Воронцов
за то у нас каждый день меняют...)))))))))
Cергей Шапорев
А Вам Ленин лично-то чем насолил? Кстати, в Китае, если Вы такой знаток ленинизма, от него не отказались и ничего, скоро и весь капитализм обгонят.
Vladimir Lioubimcev
США неадекватно активны. И куда только они ни суют свои поганые носы...
ПавелЗзаварзин
А какое собачье дело америкосам в кубинских проблемах?
Евгений Попов

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