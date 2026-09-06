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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой про 1:0: «С «Балтикой» больше всего не люблю играть на выезде, потому что «под мостом» бегаешь. Но «Локомотив» пытался играть в свой футбол»

Вингер « Локомотива » Андрей Мостовой рассказал, что не любит играть против «Балтики» в гостях, потому что в таких играх мяч все время находится вверху.

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