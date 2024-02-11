Кордова (ATP). Банис вышел в финал, Баес выбыл

Cordoba Open Кордова, Аргентина 5 – 11 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 562 345 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Факундо Банис (Аргентина) Федерико Кория (Аргентина) 6:3|7:5 Дата проведения 11 февраля, 00.
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