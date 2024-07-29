Стало известно о пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Карелии

Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате прорыва дамбы в Карелии. Подробности о размытии временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала приводят власти региона, передает РИА Новости.
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