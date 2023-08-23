SPLETNIK

511 подписчиков

Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд

Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд

Фигурист Роман Костомаров, который провел в больнице несколько месяцев, впервые вышел на лёд.46-летний фигурист появился в конце шоу Ильи Авербуха "Письма любви" после выступления своей жены, фигуристки Оксаны Домниной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх