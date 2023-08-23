Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд

Фигурист Роман Костомаров, который провел в больнице несколько месяцев, впервые вышел на лёд.46-летний фигурист появился в конце шоу Ильи Авербуха "Письма любви" после выступления своей жены, фигуристки Оксаны Домниной.
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