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Зиньковский о возможном уходе из «Спартака»: «Спросил, что за непонятные фразы вкидываются в СМИ. Это было удивление. Мое дело – не обсуждать слухи, а играть в футбол»

– Были до начала новости – их распространял Тимур Гурцкая – о том, что вам сказали искать команду. Что было на самом деле? – Мое дело – не обсуждать слухи, а играть в футбол.

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