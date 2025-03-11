«Разница в зарплате рабочего и министра не должна быть больше чем в 2-3 раза» - эти нормы из СССР должны быть применены к современной России

В современном обществе существует ряд критиков, которые продолжают утверждать, что коммунизм представляет собой общество, где все равны во всём: получают одинаковую заработную плату, носят одинаковую одежду, едят одинаковую пищу и живут в одинаковых домах.
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