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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Разница в зарплате рабочего и министра не должна быть больше чем в 2-3 раза» - эти нормы из СССР должны быть применены к современной России

«Разница в зарплате рабочего и министра не должна быть больше чем в 2-3 раза» - эти нормы из СССР должны быть применены к современной России

В современном обществе существует ряд критиков, которые продолжают утверждать, что коммунизм представляет собой общество, где все равны во всём: получают одинаковую заработную плату, носят одинаковую одежду, едят одинаковую пищу и живут в одинаковых домах.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ты в кавычках разбираешься? В средней школе походил? Так не тупи!
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6 час.
valentina sergeeva
Это к кому обращение... к тем, кто и без того оскорблён и унижен разницей?.. К законодателям подать не пробовали?
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5 час.
Ингерман Ланская
малчиг, если ты чего-то не знаешь (а ты мнооогого не знаешь) это не значит, что этого в природе не было... а делишки цк и лично упыря в справочниках не печатали...
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2 час.
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