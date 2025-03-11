«Разница в зарплате рабочего и министра не должна быть больше чем в 2-3 раза» - эти нормы из СССР должны быть применены к современной России

Это к кому обращение... к тем, кто и без того оскорблён и унижен разницей?.. К законодателям подать не пробовали?

Ингерман Ланская

малчиг, если ты чего-то не знаешь (а ты мнооогого не знаешь) это не значит, что этого в природе не было... а делишки цк и лично упыря в справочниках не печатали...