Телеведущий Марфин заявил, что рукопожатие с Путиным не повлияло на его жизнь

Рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным никак не повлияло на жизнь. Об этом заявил известный советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин в эфире шоу "Мне смешно", доступном в соцсети "ВКонтакте".