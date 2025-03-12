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Телеведущий Марфин заявил, что рукопожатие с Путиным не повлияло на его жизнь

Телеведущий Марфин заявил, что рукопожатие с Путиным не повлияло на его жизнь

Рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным никак не повлияло на жизнь. Об этом заявил известный советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин в эфире шоу "Мне смешно", доступном в соцсети "ВКонтакте".

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Комментарии
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Житель Империи
Из какого сундука этого нафталинного достали?
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23 час.
J
Juri
откуда вылез этот урод?
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18 час.
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