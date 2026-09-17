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Украина запустила 8 авиабомб и почти 1000 БПЛА: что произошло на полях СВО 17 сентября

Украина запустила 8 авиабомб и почти 1000 БПЛА: что произошло на полях СВО 17 сентября

Российские войска продолжают проведение спецоперации. Под Харьковом, где подразделения ВСУ оказались в окружении, идут активные бои и под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Малая Волчья.

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