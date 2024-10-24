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Франция угрожает Индии, требуя не помогать в экспорте запчастей к российским самолетам

Франция угрожает Индии, требуя не помогать в экспорте запчастей к российским самолетам

Специализирующееся на оборонной тематике сетевое издание defence. in. пишет, что Франция официально обратилась к Индии с призывом не помогать в экспорте запасных частей в российские самолеты Су-30, в том числе через Казахстан.

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