Власти Сирии и ЦПВС обеспечили выход шести беженцев из лагеря "Рукбан"

Global Look Press/Juma Muhammad/Keystone Press Agency Сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обеспечили нескольким беженцам выход из лагеря "Рукбан".
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