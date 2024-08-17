Министерство финансов Российской Федерации направило письма о необходимости повторного обращения за выплатами жителям Курской области

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра) разослало уведомления жителям Курской области через портал "Госуслуги", требуя от них подать новую заявку на получение денежных выплат.
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