Программное выступление Глеба Никитина можно будет увидеть в эфире нижегородских телекомпаний

12 марта 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступит с докладом о социально-экономическом развитии региона, подведет итоги работы правительства за 2023‑й и предыдущие годы и расскажет о планах развития.
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