Парижские отверженные XIX века: Реалистичные картины из жизни бедняков, от которых сжимается сердце

Бездомные, 1883 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez. Несмотря на то, что Фернан Пелес (Fernand Pelez) был кавалером ордена Почётного легиона, он так и не стал любимым художником публики XIX века, которая бы обожала его.