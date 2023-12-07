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Парижские отверженные XIX века: Реалистичные картины из жизни бедняков, от которых сжимается сердце

Парижские отверженные XIX века: Реалистичные картины из жизни бедняков, от которых сжимается сердце

Бездомные, 1883 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez. Несмотря на то, что Фернан Пелес (Fernand Pelez) был кавалером ордена Почётного легиона, он так и не стал любимым художником публики XIX века, которая бы обожала его.

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