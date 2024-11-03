Основатель DYdX призывает к переосмыслению DeFi и торговли с использованием кредитного плеча

Торговля с использованием кредитного плеча в DeFi должна придавать приоритет укреплению позиций пользователей и инновациям, выходя за рамки копирования традиционных моделей, чтобы раскрыть свой полный потенциал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии