Нижегородец обвинил няню мальчика в избиении сына в хоровом колледже

Ребенка избила взрослая женщина в хоровом колледже имени Л. К. Сивухина в Нижнем Новгороде. У мальчика обнаружили ссадины на голове, рассказал его отец Сергей Нефедов в опубликованном во «ВКонтакте» видео.
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