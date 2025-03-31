"Ведомости": в России на протяжении полугода дешевеет аренда квартир

В России шестой месяц подряд дешевеет аренда квартир. Об этому пишут "Ведомости". По информации издания, в российских городах-миллионниках медианная стоимость долгосрочной аренды квартир по итогам марта составила 34 тысячи рублей в месяц.
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