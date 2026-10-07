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Регионы России

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Образовательная платформа «Сферум» запустила сервис «Олимпиады» для школьников

Образовательная платформа «Сферум» запустила сервис «Олимпиады» для школьников

В числе первых мероприятий, доступных в сервисе, — Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту от Министерства просвещения России, а также олимпиады «Безопасные дороги», по русскому языку и культуре от Учи.

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