Пленный солдат ВСУ рассказал о «мини-котлах» под Харьковом

На начальном этапе наступления российских войск весной текущего года под Харьковом украинские подразделения попали во множество «мини-котлов», рассказал солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен.
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