Сохранить молодость кожи на годы: секреты китаянок, как в 50 лет выглядеть на 30 Алёна ЮрьеваКитайские женщины давно привлекают внимание своим неповторимым внешним видом: их кожа остается гладкой и сияющей на протяжении десятилетий.