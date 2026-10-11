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Масштабные солнечные электростанции неоднозначно влияют на счета за электричество — исследование MIT

Масштабные солнечные электростанции неоднозначно влияют на счета за электричество — исследование MIT

Анализ энергосистем разных штатов показал, что крупные солнечные электростанции в среднем немного уменьшают стоимость электроэнергии для потребителей, тогда как распространение домашних солнечных панелей связано с небольшим ростом тарифов Исследователи Центра исследований энергетической и экологической политики Массачусетского технологического института (MIT) изучили, как подключение возобновляемых источников энергии влияет на счета за электричество в США.

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