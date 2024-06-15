Дженифер Лопес устала от вечно угрюмого и ругающегося Бена Аффлека

Инсайдеры сообщают, что Дженифер Лопес устала спасать их брак с Аффлеком Как утверждает пресса, пара готовится расстаться и даже продает недвижимость Фото: Getty Images Издание Daily Mail сообщает, что, по данным инсайдеров, Дженифер Лопес устала от постоянного курения, сквернословия и раздражительности своего мужа Бена Аффлека.