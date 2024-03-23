Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Надежда Rudi
    Согласна с мнением. Я тоже сидела дома с тремя детьми.Очевидец снял, ка...
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Компания-владелец пообещала восстановить сгоревший «Крокус»

Компания-владелец пообещала восстановить сгоревший «Крокус»

Сгоревший во время теракта «Крокус Сити Холл» будет восстановлен. Об этом заявила компания-владелец площадки.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Азербайджанца хозяина Крокуса ждет суд за гибнль россиян в его здании, а он готов снова зарабатывать деньги на гибели россиян? РВСН.
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12 час.
СХ
Сергей Храмов
Азербайджанца хозяина Крокуса ждет суд за гибнль россиян в его здании, а он готов снова зарабатывать деньги на гибели россиян? РВСН.
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12 час.
Руслан Техажев
Не должно быть никаких сомнений, вместо того чтобы обогащать сомнительных граждан, на этой территории должен быть Парк Памяти жертвам терактов в новой России! Чтобы люди и особенно подрастающая молодежь страны помнила и знала, какие жертвы пришлось  России нести ,чтобы они могли жить в свободной стране!
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12 час.

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