Азербайджанца хозяина Крокуса ждет суд за гибнль россиян в его здании, а он готов снова зарабатывать деньги на гибели россиян? РВСН.

Азербайджанца хозяина Крокуса ждет суд за гибнль россиян в его здании, а он готов снова зарабатывать деньги на гибели россиян? РВСН.

Руслан Техажев

Не должно быть никаких сомнений, вместо того чтобы обогащать сомнительных граждан, на этой территории должен быть Парк Памяти жертвам терактов в новой России! Чтобы люди и особенно подрастающая молодежь страны помнила и знала, какие жертвы пришлось России нести ,чтобы они могли жить в свободной стране!